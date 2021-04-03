台鐵太魯閣號2日因被摔落的工程車砸中造成列車出軌意外，造成51死、178人輕重傷。上百名死者家屬今(3日)抵事故現場招魂，另一方面現場搶修工程也持續進行中。但究竟工程車是怎麼撞上列車的？中天新聞就特地製作了一支38秒3D影片，還原事故前後的發生經過，讓大家更好理解這場重大意外。

中天【點新聞】台鐵太魯閣號事故 模擬動畫

肇事工程車所屬的義祥工業社負責人李義祥經檢察官偵訊後，昨深夜已經由檢察官聲請羈押，花蓮地院今裁定李以50萬元交保，並且限制出境出海、限制住居；不過檢方不服此裁定，表示將依法抗法。花蓮地院庭長黃鴻達表示，承審法官審酌事故發生直接原因，即為貨車滑落邊坡撞擊火車，案發現場及其他相關證據，檢察官已進行蒐集，因此被告湮滅證據的可能性不高，且無勾串的可能，因此裁定交保。

台灣師範大學物理系教授劉祥麟則表示，太魯閣號車體重量相當於4萬公斤，計算行駛車速為每秒27公里、時速100公里，如果撞擊時間設定為0.5秒，原本是100萬的動量，但撞擊時間物體移動瞬間停止，造成巨大動量改變，衝擊力到大約是216萬的力量；而以牛論第二定律估計，計算後可換算撞擊力道大約是200萬牛頓，相當於200公噸重的力量。推算是撞擊力一般車禍的1350倍。

中天新聞3日也PO出一支影片38秒長的影片，還原事件發生的可能經過。

(中時新聞網)