中信兄弟球星張志豪昨日在與富邦悍將之戰中遭到觸身球打到手指，當下表情痛苦退場，經過送醫檢查後幸好沒有骨折，不過由於手指還有腫脹不能握球棒，只能跑、守，因此暫時離開先發行列，由小將岳政華頂替先發。

張志豪在昨日8局上半被富邦中繼投手林逸翔觸身球打倒左手手指，表情痛苦退場緊急送醫檢查，今日賽前總教練林威助表示檢查後沒有骨折，還有進行守備練習，原本叫上林書逸隨隊也是擔心張志豪傷勢嚴重，「怕志豪狀況有可能骨折，先叫書逸上來準備，志豪還能代跑、盜壘，所以後半段還有機會上場，讓岳政華先發。」

此外兄弟有球員異動，捕手吳明鴻下二軍、升上投手李吳永勤，林威助表示目前牛棚有幾位選手狀況沒這麼好、有疲勞問題，「希望多一位投手cover，明鴻在一軍出賽機會少，之前考量二軍沒捕手可以調度，若明鴻下二軍的10天內有捕手受傷沒人可以替換，現在（陳）家駒開始在二軍出賽，就沒有這樣的問題。」

(中時 )