台中市「總站夜市」去年10月國慶連假違法營業，遭到台中市政府勒令停業，直到近期才取得台中市政府核可執照，正式更名「捷運總站夜市」並將在4月3日重新開幕，台中市經發局也呼籲民眾趁著台中捷運綠線試營運免費搭乘，搭捷運迺夜市；而業者也預告會開直播讓民眾看人潮決定要不要擇期再來。

重新回歸的捷運總站夜市緊鄰台中捷運綠線舊社站、位於北屯區敦富路與敦富一街口，占地近2000坪、共規劃共規劃300個攤位，在4月3日傍晚5點正式對外營業，未來營業時間為每週三、五、六、日下午4時至凌晨1時。開幕首日台中市經發局也派員到場就業者交通疏導、停車規劃、空污與噪音等問題進行稽查。

由於正值台中捷運試營運，業者呼籲遊客多搭乘交通工具，可搭至「捷運舊社站」下車即可到達夜市，不僅交通方便，也可以避免交通擁擠問題。業者更將透過臉書直播，讓民眾了解現場人潮狀況，如人潮過於壅塞，請消費者另擇期再來逛夜市。

台中市經發局也強調，開幕首日就會派員到場督導夜市落實環境維護、停車秩序、交通管理、食安衛生及消防公安等工作，持續提升夜市整體營運品質。

(中時 )