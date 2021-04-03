台鐵太魯閣號2日發生嚴重出軌意外，釀成50人死亡、數百人受傷，新潤建設機構（新潤興業、新潤建設、華潤建設）對台鐵太魯閣號意外深感痛心，第一時間宣布將捐出1000萬，發揮人溺己溺人飢己飢的精神，來協助救災及賑災所需。

向來積極投入社會公益的新潤建設機構表示，此次針對台鐵太魯閣出軌意外事故，新潤建設機構希望能善盡企業之力，表達關懷共渡難關；目前雖各界紛紛伸出援手捐款，但無統一專戶處理該事件善款規畫，也呼籲政府應盡快成立專戶，在第一時間有效的給予支援。

新潤建設機構提到，善款的運用除了目前已公佈的捐款單位為「新北市政府太魯閣號翻覆意外救助專戶」外，還會分配予罹難者及傷患撫恤，以及參與救助之眾多義工人員、大體修復團隊，給予支援後盾，達到有效的資源分配。

新潤建設機構全體員工為台灣集氣祈福，也為所有的醫護、在第一線搶救的人員加油打氣，期盼天佑台灣。

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(中時 )