台鐵太魯閣號408次2日行經花蓮清水隧道前，撞上邊坡滑落的工程車，造成50人罹難、逾百人受傷。而對於蔡英文總統先前曾經承諾要給東部民眾一條安全回家的路，資深媒體人謝寒冰痛批，蔡總統的承諾十分廉價、從不兌現，並狠嗆蔡總統是詐騙集團首腦。

《中天新聞》報導，謝寒冰表示，蔡英文總統本來就是詐騙集團首腦，她就是專門騙人的，不要說普悠瑪事件大家人心惶惶，蔡英文總統的承諾，是世界上最廉價的，因為她的承諾就代表這個東西永遠不會兌現。

同時，針對綠委范在列車意外發生後發布的臉書貼文內容，謝寒冰也痛批，不要在發生國難的時候，還要蹭熱度、搶曝光，這是非常沒有意義的事情，做這種表面功夫是沒必要的。

中廣集團董事長趙少康接受《中天新聞》採訪時則說，前陣子遊覽車出車禍，現在鐵路又出車禍，「你叫一般老百姓怎麼辦？」行的安全很重要，現在反而出了事情不需要有人負責，檢討完以後就算了，等到下次出事又再檢討，檢討以後再出事，一直一而再再而三循環。

此外，針對台鐵此次重大事故，蔡英文總統3日一早在交通部長林佳龍、花蓮縣長徐榛蔚的陪同下，前往花蓮國軍805醫院探視傷者，強調一定會持續協助處理後續相關事宜。蔡英文也感謝所有參與救難的人員，除了軍警義消，民眾禮讓救護救災車輛，以及熱心提供相關物資協助救難，讓她看見台灣社會的友善。

蔡英文「安全回家的路」跳票?! 趙少康轟:沒人扛責

(中時新聞網)