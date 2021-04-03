金曲台語歌后曹雅雯出道10年，上月悄悄自組工作室「好聞音樂」，與她的名字「雯」同音，她表示，「聞」以前古文是「聽」的意思，「好聞」就是「好聽」，盼自己做的音樂可以讓大家「聞香下馬」，也希望各方前輩能多多指教，她特別感謝製作人張三的鼓勵與協助，讓她覺得藝人要走長久，必須經營自己的工作室。

曹雅雯去年以獨自製作方式發行全創作專輯《自本》，她除了當歌手，也身兼製作人、接活動，甚至自己開車趕通告，開春以來唱遍全台10場大小活動外，工作狂的她，當老闆後大小事情一手包辦，晚上還拿吉他寫歌。

聊起當老闆的甘苦談，她表示：「因為開始要處理公司的金錢財物，但知道自己數學不好，所以最近心情很焦慮，也很頭痛！結果可能當老闆壓力太大，讓我最近吃飯跟麵都很討厭用咬的，乾脆都用吞的，到現在還是這樣，導致常常胃痛。」

此外，她還努力接廣告業配工作，除了眼鏡產品外，最近有一茶葉品牌廠商還得知她唱歌前都會喝紅茶開嗓，特別送她一箱茶讓她免費喝，讓她開心：「好聞果然有好預兆！」她今年最大的願望就是以老闆身分為自己辦一場演唱會！她透露，接下來會先發行一首母親節新單曲，然後配合宣傳活動，請大家到時多多關注。

至於當老闆的心情。她表示，「新的一年總要再努力做些什麼，於是我的工作室正式成立了。不外乎就是為理想各種奉獻心肝肺，一間嗷嗷待哺的公司，今後會努力用專業賺取奶粉錢，還請各路英雄前輩多指教照料！」

曹雅雯曹雅雯繼歌手、製作人後，斜槓當老闆成立工作室。（好聞音樂提供）

(中時 )