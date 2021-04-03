北區李皇興區長(左二)表示：感謝正心會來到大興公園舉辦觀音祈福法會，昨天火車意外，也祈求所有罹難者往生淨土，人心安定。（曹婷婷攝）

世界佛教正心會行動佛殿於觀音菩薩吉祥日及清明節連假，環島祈福第130站於台南北區大興公園啟建殊勝無比的「觀音大悲感召加持法會」，由於昨日台鐵花蓮太魯閣釀重大傷亡，法會4天也將功德迴向，祈願往生者離苦得樂往生淨土、傷者早日康復，受驚嚇者身心安樂，也祈請國泰民安、世界和平。

台南市北區區長李皇興感謝正心會到大興公園舉辦觀音祈福法會，致贈愛心物資關懷弱勢家庭，他說，昨天台鐵意外讓人難過，祈求所有罹難者往生淨土，人心安定。

該會指導上師恆性嘉措仁波且表示，今天適逢觀世音菩薩吉祥日，又是孝親清明節，慚愧行人我將主法觀音大悲感召加持法會，此法為恩師 南無第三世多杰羌佛親傳「觀音大悲感召加持法」，此法是 南無羌佛用來幫助及加持眾生所傳的法，藉此傳承力感召 觀世音菩薩親臨現場，仰仗觀世音菩薩威神之力，將加持與會所有信眾消災除障，宿疾頓消，福慧增長。

執行長陳和慧表示，昨日台鐵在花蓮太魯閣發生重大傷亡事件，法會將功德迴向，祈願遭逢意外的往生者離苦得樂往生淨土，傷者早日康復，受驚嚇者，身心安樂，無有恐怖，吉祥平安。祈福法會將於4月5日星期一早上結束，歡迎大家連假到台南大興公園禮拜瞻禮釋迦世尊佛陀舍利。

(中時 )