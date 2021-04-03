熱心民眾撿到鑰匙送到中市公益派出所，警方發現鑰匙吊牌竟寫有住址，不敢掉以輕心，先以Google地圖搜尋，發現街景圖該處竟掛售屋廣告，警方聯繫上仲介，輾轉找到剛購屋的張姓屋主，張婦驚喜萬分地表示，正苦尋鑰匙未果無法返家，大讚警方實在「太神」了。事後，還親手做包子送警致謝。

張姓屋主最近才買房，日前外出時，不慎遺失住處鑰匙，原路回頭苦尋未果，正苦惱沒有鑰匙無法進家門，沒想到，竟接到房仲來電，指稱她丟掉的鑰匙被民眾撿到，已送派出所招領，她才鬆一口氣至派出所領取遺失的鑰匙。

原來，張姓屋主透過房仲買房才交屋不久，所以，看屋鑰匙吊牌上地址都還未撕掉。警員利用Google地圖嘗試搜尋地址，在街景圖發現該房屋正出售中，廣告還留有房仲電話，員警聯繫房仲才得知房子已經出售，透過房仲協助，才找到新屋主。

張姓屋主領取鑰匙後，直呼警方實在太神了，連撿到鑰匙都能順利找到主人，她隔天帶了自己親手做的包子至派出所，感謝辛勞的警察。

(中時 )