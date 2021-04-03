中國四川的唐姓男子，日前帶著自家的小孩前往當地的動物園，結果在一個「非洲獅」的區域中，看到的竟然是「黃金獵犬」，這讓唐姓男子覺得動物園方面根本就是詐騙。但園方則是反駁，遊客所拍攝的影片與事實不符，因為黃金獵犬是老闆自家飼養，距離非洲獅所在的籠子有一段距離。

根據《網易新聞》報導指出，唐姓男子日前帶著小孩前往當地的動物園，目標就是動物園主打的「非洲獅」，只是沒想到抵達園區後，他們在動物園內非洲獅的區域內，看到的並不是想像中威風凜凜的非洲獅，反而是一隻外貌溫馴可愛的黃金獵犬，唐姓男子還特別拍攝影片，證明他在非洲獅的區域，而後方看到的就是這隻黃金獵犬。

影片曝光後，引起網友很大的迴響，就有網友認為，如果動物園內沒有非洲獅的話，不應該用這樣的方式來進行詐騙。還說這頭黃金獵犬也十分可憐，「作夢都想不到自己會有假扮非洲獅的一天」事實上，唐姓男子也認為，如果沒有還宣傳，結果籠子內放著黃金獵犬，這樣的行為十分的不應該。

而園方後來出面駁斥，解釋唐姓男子所拍攝的影片與事實不符，事實上，黃金獵犬是動物園老闆的自家寵物，距離非洲獅的區域有一段距離。之後又改稱，唐姓男子所拍攝的狗，是暫關在動物園內，關狗的籠子和獅子的籠子相隔，因而產生誤會，關獅子的籠內有兩隻獅子。而當地監管機關也有前往該處進行查看，暫時沒有發現到有虛假宣傳等情形。

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(中時新聞網)