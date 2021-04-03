胡宇威近期忙拍新戲《親愛的亞當》，3日出席髮品一日店長活動，坦言昨看到太魯閣事故新聞，當下非常驚嚇也難接受，而在美國紐約的爸媽也來電關心。他昨在活動體驗列印咖啡，特地挑選祈禱手勢，他表示雖然很難過，但看到畫面中很多醫護人員、警消幫忙，乘客也照顧彼此，無名英雄付出令他很感動。

胡宇威表示，自己沒碰過這類狀況，但他剛來台灣時，曾經歷過陽明山沒有護欄的路況，當時讓他深感危險又不安全，像是有時劇組拍戲沒日沒夜，駕駛也呈現疲倦狀況，認為山坡路段要有欄杆保護比較安全，還是有進步空間。而不少藝人捐款協助傷亡者，胡宇威表示也會考慮。

近期疫苗開打，胡宇威表示，在美國的父母已接種疫苗，目前施打第1劑，沒有產生太大異狀，共計要打3劑。不過另一位醫護人員好友，打了疫苗隔天出現發燒。胡宇威表示，看到國外有些人打疫苗過敏症狀嚴重，讓他仍有點擔心，目前不考慮打疫苗。而他腳傷正在復原中，透露不少好友送補品給他，包括鈣片、魚油、精油等，被問到有沒有好友幫用精油按摩？他搞笑回：「我的好友是按摩槍」。

因疫情近2年沒和父母相聚的胡宇威，透露爸爸整天喊想吃滷肉飯，父母預計今年11月會回台灣。胡宇威父母快60歲，面對妹妹已生女兒，近期還懷2胎，和陳庭妮傳多年緋聞的胡宇威，坦言有被爸媽催婚，他則回爸媽「時間還不是時候」。他回應媒體：「不會這麼快啦，生個寶寶要一段時間，就算現在開始，11月也還沒」，強調自己不急，會把工作放第一，「做後續準備，該有的要有，鋪好路」。

胡宇威3日出席美髮品牌一日店長活動。（粘耿豪攝）

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