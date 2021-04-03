效力日職西武獅隊的台灣好手吳念庭，開季棒子十分火燙，今天繳出3安「猛打賞」、貢獻5打點，助隊以7比4擊敗軟銀隊，也讓他登場賽後英雄訪問，而在日本的吳念庭也不忘關心台灣昨天發生的火車出軌意外，希望能用自己的好表現為國家帶來正面消息。

吳念庭今年開季從二軍出發，但他近期狀況不錯，上月27日曾在二軍敲出2分打點全壘打，上月31日被叫上一軍就敲出日職生涯首轟，昨天敲出二壘安打貢獻2打點，今天更是3安、5打點，打點數改寫個人新高。

賽後吳念庭也登上英雄訪問，他表示首次打擊時球隊氣氛很好，就希望延續這股氣勢下去，「每個打席對我來說都很重要，希望能夠達到教練團要求，為球隊做出貢獻。」

昨天是清明連假頭一天，卻發生台鐵太魯閣號408車次在花蓮縣大清水隧道發生出軌事故，造成多人死傷，人在日本的吳念庭也心繫台灣，他暖心的說：「台灣因為花蓮發生事故，造成國家處於負面的情況，希望我的表現能為國家帶來正面的好消息。」

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(中時 )