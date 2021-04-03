虛擬貨幣挖礦熱潮席捲全球，其中比特幣股價多次站上6萬美元大關，引發全球不少人投入挖礦行列，但新加坡總理李顯龍今（3日）在臉書發文指出，其推特簡介被區塊鏈網站隨意用於推銷虛擬貨幣投資，澄清表示，自己與該廣告毫無關係，呼籲民眾切勿受騙。

李顯龍於（3日）在臉書上發文，發現有名為「Bitclout」的區塊鏈平台在未經他允許的情況下，擅自使用其推特專頁推銷虛擬貨幣的投資。

新加坡總理也瘋加密貨幣？李顯龍回應了。（圖／翻攝自李顯龍臉書）

李顯龍進一步指出，「Bitclout」網站的創建者是匿名的，只不過他也公開發了一條推文澄清，該網站與他毫無任何關係，並要求該網站立刻刪除他的名字和照片，批評網站誤導他人。

此外，李顯龍也呼籲大家，接觸虛擬貨幣平台的時候請謹慎小心，當與不受新加坡金融管理局的機構交易時，同時也將不受金管局法律的保障，在投資任何東西時，請確保投資的虛實和合法性，以防受騙上當。

(中時新聞網)