中國國務委員兼外交部長王毅3日在福建廈門同韓國外長鄭義溶舉行會談，雙方就朝鮮半島和平進程和進一步深化中韓關係等事宜，深入交換意見，並達成廣泛共識。
韓聯社3日下午報導，王毅表示，中韓保持戰略溝通非常重要，此次會談時機非常恰當。他強調，中韓是永久的鄰居，兩國關係經受住疫情考驗，2021年是中韓文化交流年，2022年兩國將迎來建交30周年，中方願同韓方進一步深化雙邊關係。
王毅指出，中韓兩國都是亞洲地區的重要國家，也是戰略合作夥伴，在維護地區乃至世界和平與穩定方面，具有相同或相似的立場。中方願同韓方一道，透過對話推進半島問題政治解決進程。
報導稱，鄭義溶表示，中韓兩國樹立了抗疫典範，在全球經濟不景氣的情況下，兩國經貿合作穩步推進。
鄭義溶指出，實現朝鮮半島無核化、建立朝鮮半島永久和平機制是中韓兩國的共同目標，感謝中方始終支援韓方推進朝鮮半島和平進程，期待中方在推進半島無核化進程和維護半島和平穩定方面，發揮更大作用。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。