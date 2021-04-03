中國國務委員兼外交部長王毅3日在福建廈門同韓國外長鄭義溶舉行會談，雙方就朝鮮半島和平進程和進一步深化中韓關係等事宜，深入交換意見，並達成廣泛共識。

韓聯社3日下午報導，王毅表示，中韓保持戰略溝通非常重要，此次會談時機非常恰當。他強調，中韓是永久的鄰居，兩國關係經受住疫情考驗，2021年是中韓文化交流年，2022年兩國將迎來建交30周年，中方願同韓方進一步深化雙邊關係。

王毅指出，中韓兩國都是亞洲地區的重要國家，也是戰略合作夥伴，在維護地區乃至世界和平與穩定方面，具有相同或相似的立場。中方願同韓方一道，透過對話推進半島問題政治解決進程。

報導稱，鄭義溶表示，中韓兩國樹立了抗疫典範，在全球經濟不景氣的情況下，兩國經貿合作穩步推進。

鄭義溶指出，實現朝鮮半島無核化、建立朝鮮半島永久和平機制是中韓兩國的共同目標，感謝中方始終支援韓方推進朝鮮半島和平進程，期待中方在推進半島無核化進程和維護半島和平穩定方面，發揮更大作用。

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