0402台鐵太魯閣號重大事故，許多傷者還在醫院救治，一名顏面骨折的小妹妹就是其一，當大人為孩子的傷勢擔心時，女童卻為了心愛的粉紅色手錶不見了而著急，花蓮慈濟醫院醫療人員為此設計了一個「狸貓換太子」的「騙局」，以一支新買的粉紅色電子表成功騙得了小妹妹的笑容，也成了她安心養傷的最好守護者。

此次台鐵重大事故一名不滿六歲的女童不僅臉部受到重創，心理上也嚴重受傷，花蓮慈濟醫院的醫護團隊一直沒辦法安穩地幫小妹妹冰敷臉上的傷處，曾經擔任兒科病房護理長的督導鄭雅君腦筋一動，生出了一本繪本《蚯蚓的日記》，這才順利轉移了小妹妹的注意力。

但事情並不是就此一帆風順，小妹妹隨即發現她心愛的粉紅色手錶不見了，著急且不斷地問說：「我的手錶呢？」，急得眼淚要從眼眶中落下，此時副院長吳彬安恰巧帶著人文室與社會服務室的同仁及社工到病房探視，瞭解狀況之後，吳彬安立即安慰說：「不要擔心，我們會幫妳找到粉紅色手錶的，但是妳要乖乖聽醫師叔叔跟護理師阿姨的話喔。」

不過回到事故現場去找「粉紅色手錶」根本是一件不可能的任務，但為了讓小妹妹安心養傷，一場騙局就此開始。

在醫療團隊結束急診現場的工作之後，因時間已經接近深夜，店家早已關門歇業，醫療團隊只得一早去尋找、購買「粉紅色手錶」，在3日上午10點，吳彬安與醫療團隊帶著小妹妹的「粉紅色手錶」出現在病房，並由整合醫學病房護理長云鵑親手幫小妹妹戴上手錶，另外伸出自己的手跟小妹妹說，現在我們都有戴手錶了！小妹妹立即開心的說：「阿姨妳的是黑色的，我的是我最愛的粉紅色！」

花蓮慈濟醫院表示，現在小妹妹有了另外一隻粉紅色手錶，這是新的守護，也是醫護團隊跟她約定好要健康康復的承諾。

今天不送餐！花蓮熊貓大軍集結 送物資直奔太魯閣號災區暖哭網友

(中時 )