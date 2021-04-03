化妝台對於女人來說，可說是與衣櫃一樣重要的存在，從居家風水角度來看，化妝台代表的是女性的財位，因此如何擺設也相當講究！正確的擺放就能帶來好的風水，搜狐網命理專欄點出2大禁忌，化妝台除了禁止對著大門，更不能對著床頭，若位置放錯恐破財。

▍1.不能對著臥室大門

從風水學上來看，化妝台是聚財之地，宜擺放在臥室，且不能對著房門，因大門是臥室氣場流通的氣口，如果與化妝台的鏡面相對，會受到氣流影響形成直沖之煞，長久居住對身心健康不利，更會將家中的財氣與旺氣反射出去，容易有破財危機。

▍2.不能對著床頭

因為化妝台通常帶有鏡子，鏡子有反射的作用，人在睡眠時能量較弱，鏡子會將人的一部分能量反射出去，加上人在半夜起床的時候，會處於不清醒的狀態，也很容易被鏡中的人影嚇到，可能引發與神經衰弱相關的健康問題。

化妝台既不能對著臥室大門，也不能對著床頭，那應該放臥室哪裡比較好呢？其實最好的擺放位置是靠牆，也可以和床頭櫃連成一體。尤其帶鏡子的化妝台要和床的方位保持平行一致，如此一來就能形成協調的風水磁場，如果沒有足夠空間的話，不妨選擇一款帶有鏡門的化妝台，只要能順利把鏡子蓋住就可以解決。

(中時新聞網)