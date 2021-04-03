年年媽祖遶境都燃放大量鞭炮，過後動員大清掃，衍生垃圾和空汙驚人，彰化縣環保局今年首度與縣內203家超商合作，擴大宣導以電子鞭炮取代等，環保進香。（彰化市清潔隊提供／吳敏菁彰化傳真）

遶境回收有保佑。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

三月瘋媽祖，大甲媽、白沙屯和南瑤宮媽祖繞境都即將陸續起駕，彰化縣環保局今年首度和彰化縣境內203家便利超商合作，利用櫃台電視，宣導環環保淨香；此外，除了在80家宮廟設置看板，並在8鄉鎮設置資源兌換站，「遶境回收有保庇」。

9天8夜「大甲媽祖遶境」年年在彰化掀起最大的轟動，9日即將起駕，彰化縣環保局舉辦「遶境回收有保佑」活動，10日在彰化市成功公園、11日員林火車站和永靖農會產銷部與田尾國小大門口、15日溪州后天宮和北斗鎮公所前與埤頭鄉公所正門口、16日大村中山路二段128號空地和花壇清潔隊門口設站，回收乾電池、塑膠容器、紙餐具，可兌換洗碗精、洗衣粉、筆筒和隔熱墊。

披星摘月宗教行旅也交織澎拜饗宴，沿途設站供應點心、齋飯綿延不絕，環保局建議自備餐具，若使用免洗餐具也請落實回收，統計去年在遶境沿線設立37個資源回收點，分類收集一般垃圾、資源回收物及廚餘，共回收了27公噸回收物資，垃圾也逐年減量了。

環保局表示，今年首度與全縣203間便利超商合作，透過櫃檯後方大型電視推播，擴大宣導層面，並協請各宮廟、公部門單位於跑馬燈播放「一炷清香表誠心、素果鮮花尚甘心、健康環保少燒金、電子鞭炮空氣清」等標語，提醒民眾配合落實紙錢減量、集中燒、一爐一香、使用電子鞭炮等。

環保局也在遶境途經路線超過80處宮廟或公共區域，設置宣導看板及海報，提醒民眾以電子鞭炮取代傳統炮竹，且於夜間時段應避免使用，並注意防疫措施、配戴口罩，建議以糧代金、以花代香、雙手合十取代拜香、鼓掌取代鞭炮等，延續誠心，一起愛地球。

(中時 )