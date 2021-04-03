中正國中醒獅團透過平日苦練，以及錄影、結合舞藝及武藝的練獅方式，日前在全國賽事中獲得冠軍。（莊旻靜攝）

新竹縣湖口鄉中正國中醒獅團日前在全國中華盃龍獅錦標賽拿下冠軍，這隻成立於1999年的隊伍，雖缺乏專業老師訓練，但靠著學長制傳承，自看影片練習，成功為自己爭取榮譽，也獲得縣長楊文科表揚。

中正國中校長童鳳嬌表示，醒獅團歷史雖久，不過成立以來，均是透過學長、學姊，將經驗與所學傳承給學弟、學妹，學校在暑假期間會舉辦4個半天集訓，由專業教練到校訓練學生，學生再將所學錄影、紀錄，平日則播放影片練習。

這群刻苦的學生靠著學長、學姊經驗傳承，每週三社團課由學長姊指導，每天早上也利用早休練習時間勤練。童鳳嬌表示，醒獅隊成立的目的，是期望鍛鍊孩子的體力、學習團隊紀律，學生能自發的練習，並透過錄影、回放，修正並改進自己的紀錄，十分令人欣喜，也是此次奪冠的基礎。

醒獅團學生對於此次能獲得全國冠軍也十分開心，有學生分享，在比賽中看到其他隊伍很厲害，雖然有點害怕，但開始披上獅被、聽到鼓聲，又看不到其他人時，就忘了恐懼、全力以赴。也有學生自我提醒要有勝不驕、敗不餒的精神，持續努力、精進。

中正國中醒獅團目前共有21名學生，包含九年級鼓隊共有32人，平常負責訓練的老師慕江怡，為音樂老師，為加強學生的節奏感、韻律感，特別將舞獅結合武藝及舞藝，還結合西洋音樂混搭舞蹈，發展獨特的練獅方式。

新竹縣政府教育處指出，在楊文科帶領下，全縣各校體育成績均有所發展，縣內也投入多項資源，例如挹注比賽補助金、代表隊補助金及獎勵金，還有更新、改善硬體設施，引入大型賽事，有助於提升運動風氣，讓學生選手更勇於投入全國賽事，為自己爭取榮耀。

(中時 )