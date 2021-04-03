疫情有突發變數？指揮官陳時中將於下午六點半召開臨時記者會，說明最新疫情變化。（中時新聞網）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今傍晚親上火線，召開臨時疫情記者會。陳時中今宣布，COVAX平台首批AZ疫苗將在明天上午抵台，數量為19.92萬劑，效期比上批6月15日還短，若接種速度不快，就會儘快往下開放其他公費對象接種。

陳時中表示，我國透過COVAX獲配102萬劑AZ疫苗，首批19.92萬劑疫苗將於明日上午運達桃園國際機場。該疫苗原預定於2至5月間陸續抵臺，但因全球疫苗供應短缺及配送作業而延遲。本批疫苗待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象進行接種。

COVAX係由全球疫苗免疫聯盟(GAVI)、流行病預防創新聯盟(CEPI)與WHO合作主導，集中全球力量，篩選有潛力的COVID-19候選疫苗，投資疫苗廠加速研發及產製，並透過保證採購承諾，敦促疫苗廠製造足夠數量的疫苗，共同分攤風險，擴大疫苗成功上市的機會，同時也讓低收入國家得以公平取得疫苗，早日終結大流行。全球共有190個經濟體參與COVAX，包括92個低收入國家及98個自費參與者。

陳時中表示，本批19.92萬劑AZ疫苗確定的效期還沒看到，不曉得效期多少，不過據原來的溝通，製造時間應比上批更早或差不多，只是因為分配的問題，現在才取得的這批的效期應該比6月15日的更短。

指揮中心4月6日已開放第1類公費對象接種AZ疫苗，現階段會照著原來計畫來施打。陳時中表示，若疫苗接種的速度不快，就會往下開放公費對象接種。

此次公費疫苗開放10大類對象接種，順位依序為醫事人員、防疫人員、機組員等高接觸風險工作者、要出國的外交人員或選手等、警察憲兵、機構人員、軍人、65歲以上長者、18歲以上高風險疾病患者及罕病患者，以及50-64歲的成人。

陳時中表示，這批疫苗將由中華航空載送，飛機已經從阿姆斯特丹起飛。疫情監測組組長周志浩表示，我們有向COVAX反映，在不影響速度的情況下盡可能安排國際航空配送。

(中時新聞網)