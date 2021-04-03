台鐵太魯閣號列車408車次，2日上午在花蓮大清水隧道發生重大交通事故，造成逾百人死傷重大意外。寬頻房訊表示，為因應救災物資及災民家屬撫恤所需，將透過國際獅子會捐款35O萬元做為救災之用，期盼傷者皆能早日康復!也對所有奮勇救災的人員表達敬意與感謝。

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