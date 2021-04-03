台鐵花蓮事故 寬頻房訊捐350萬 17:492021/04/03 工商 郭及天 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵太魯閣號列車408車次，2日上午在花蓮大清水隧道發生重大交通事故，造成逾百人死傷重大意外。寬頻房訊表示，為因應救災物資及災民家屬撫恤所需，將透過國際獅子會捐款35O萬元做為救災之用，期盼傷者皆能早日康復!也對所有奮勇救災的人員表達敬意與感謝。 Global Mall捐500萬、和億生活員工捐1日薪 助太魯閣號意外事故 太魯閣號出軌事故 保險局：每人身故理賠450萬 (工商 ) #台鐵 #花蓮 #寬頻 #房訊 #救災 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 善盡企業之力 環球購物中心捐款500萬元 16:272021/04/03 生活 花東連環劫 觀光內傷15億 04:102021/04/03 生活新聞 7-11挺搜救 醫護警消、國軍、台鐵員工免費換咖啡 12:522021/04/03 生活 太魯閣號撞工程車 人禍不可原諒 50同胞冤死 04:102021/04/03 焦點要聞 開幕遇上重大事故 議員蔡淑君：捐出開幕所得20萬 13:362021/04/03 寶島 焦急親友湧車站 老翁找嘸兒 台鐵一問三不知 04:102021/04/03 焦點要聞 台鐵重大事故頻傳 張其祿：推動公司化、民營化是改革的契機 13:172021/04/03 政治 蘇花交通大亂 救難車輛呼嘯驚心 04:102021/04/03 焦點要聞 突降大雨 家屬赴太魯閣出軌現場招魂悲喊：我們回家了 16:592021/04/03 社會 排除天氣 運安會查人禍或機械故障 04:102021/04/03 焦點要聞 聯華食品捐100萬 助太魯閣號救災 15:112021/04/03 財經 財經熱門新聞 日本船東不忍了喊告長榮 網驚：別忘了長賜輪卡住那天 - 財經 長賜輪脫困秋後算帳？外媒曝甩鍋船員下場慘 - 財經 台積電679、600、575三大價位 散戶想通1件事就賺了 - 財經 不只圍攻大陸 外媒：美日擬另建半導體供應鏈 台灣遭排除 - 財經 這檔金融股追高31元砍掉？存股達人：驚現1數字就棄息 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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