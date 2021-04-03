日本靜岡縣與山梨縣政府已確定政策方針，有關目前對登山客隨意收取的「富士山保全協力金」（入山費），未來將以「入山稅」方式強制徵收，並新增登山客入山條件。

日本產經新聞報導，富士山2020年夏天受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，首度禁止登山客入山，管理步道的山梨縣及靜岡縣政府目前以今年夏天正常開放作為目標。

靜岡縣與山梨縣政府相關人員，3月15日在一場會議上通過以開徵「富士山入山稅」作為目標的提案；入山稅以進入5合目（合目是計算登山的單位，從山腳到山頂分成1合目到10合目）以上的登山客為開徵對象。

徵收到的稅金將用來保護富士山環境、完善登山客安全對策，及宣傳富士山作為世界遺產的「普遍價值」等。至於何時開徵及開徵金額，目前尚未決定。

富士山從2014年起對登山客開徵每人1000日圓的入山費，但並沒有強制性，變成由登山客決定是否支付；靜岡縣方面2019年雖然收到約5750萬日圓的入山費，但繳費登山客大約只占整體的67%。

靜岡縣與山梨縣政府之所以考量開徵入山稅，其中一個原因就是要修正這種隨登山客個人意願支付入山費的不公平現象。

但是要向所有登山客都徵收入山稅，就必須要有防止漏繳的對策，因此，靜岡縣與山梨縣政府接下來將研究如何能確實徵收到入山稅，及如果有人漏繳該如何因應等議題。

在有意開徵入山稅的同時，靜岡縣與山梨縣政府也決定，登山客在入山前必須符合一定條件，例如必須接受登山裝備確認、事先預約好山屋，及事前接受登山安全與環境保護的講習。

開徵入山稅還有提高登山禮儀，及減少準備不足就貿然攻頂登山客的意圖。靜岡縣富士山世界遺產課負責人說，「曾有人穿著涼鞋就來登山，為了讓大家都能安全登山及保護山裡環境，很多人都認為要對登山客設定條件」。

不過，目前對開徵對象尚有議論。有人認為不光是登山客，5合目以下的觀光客也應該要收入山稅；有人則認為先對登山客開徵，未來再考量是否對來到5合目的觀光客也開徵。

如果靜岡縣與山梨縣確定制度細節，在獲得地方同意後就會開始制訂相關條例，並在獲總務大臣同意後進行相關手續。

不過，有地方政府對開徵入山稅抱持慎重態度，如果要從2022年度起開徵恐怕不容易。

(中央社)