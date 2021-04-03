台鐵2日發生近半世紀以來最嚴重的鐵路事故，全台瀰漫悲傷氣氛，而花蓮地院3日下午裁定，肇事工程車所屬負責人李義祥以50萬元交保，檢方將提起抗告。對此，律師林智群於臉書表示，包商過失害死50條命，比轟動2014年的北捷隨機殺人還要嚴重，但卻因「不是故意」，最多就判5年。
律師林智群今（3日）於臉書指出，包商因過失導致50人死亡，比2014年犯下北捷隨機殺人案的鄭捷嚴重許多，但卻會因為動機「不是故意」，因此在法律商評價會輕很多。
林智群表示，過失致死罪在法律上頂多判5年，倘若導致火車出軌為故意犯罪，將可能被判無期徒刑，但此次的案件，就目前情況來說，工程行負責人並非故意，因此只能以過失犯處理。
林智群透露，「大家可能會很氣，覺得這個人做的事情導致的結果，比鄭捷還壞，為什麼最這麼輕」；林智群拿出檢方向法院聲請羈押的理由，檢方的理由為「有逃亡勾串之虞且犯罪嫌疑重大」，並非「涉犯重罪」，以此即可推知，最終結果幾乎不可能重判。至於民事賠償部分，林智群說，「包商肯定賠不起，找台鐵還比較有機會。」
有網友於留言區質疑，不需要提到鄭捷事件做比較，對此，林智群回應，透過兩個案子比較，大家才會知道「過失犯罪」的結果是可能比「故意犯罪」來得嚴重，但法律並不能因為結果嚴重，就用故意犯罪處理。
(中時新聞網)
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