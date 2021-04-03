莫允雯在偶像劇《戀愛是科學》飾演擁有國際媒人證照的專業婚姻規劃師，離婚後創立婚姻仲介所，利用大數據為未婚男女尋找婚姻。劇中媽媽李之勤則是美容集團創辦人，常以浮誇造型華麗登場，最大願望就是讓女兒莫允雯和無緣女婿宥勝復合，不過誇張造型也被網友笑說像日漫「千面女郎」以及「玩偶遊戲」裡的媽媽。

莫允雯表示，起初在片場看到李之勤穿禮服，還真的嚇了一跳，「雖然劇中媽媽常讓我翻白眼，但無法對活在自己世界裡的公主媽媽生氣」，而網友期待母女一起穿浮誇禮服，莫允雯笑說自己的衣服都非常素，況且「顏霏」角色衣服已經夠浮誇，誇張華麗的禮服留給媽媽就好。

此外，莫允雯在《用九柑仔店》及《戀愛是科學》的角色都被劇中媽媽稱呼為「拖油瓶」，現實生活中同樣是單親家庭長大的她感觸頗深，因為自己的家庭背景，完全了解單親家庭中長大的孩子心態，現在更會從多面向的角度去分析，創造角色的內心狀態，開玩笑說：「專業拖油瓶很不好當！」

李之勤過去多飾演知性氣質、都會時尚角色，這次定裝時，看到造型師準備華麗宮廷服，讓她當場大笑，從沒想過會穿誇張宮廷貴婦裝扮演戲，為了劇情很樂意嘗試不同造型，試著走喜感路線也不錯。此外她透露，之後會有一頭金髮的龍母裝，她也相當期待。私下她最愛穿棉T、牛仔褲，尤其工作結束回到家只想放鬆，穿著舒適棉T躺在沙發上，沒有辦法像角色那樣在家還盛裝打扮。

莫允雯（右）和李之勤劇中飾演母女檔。（三立提供）

(中時 )