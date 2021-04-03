苗栗縣山坡地佔全縣面積88％，若在林地整地除草、砍樹等未經申請核准，苗栗縣政府可依水土保持法及森林法分別開罰。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣山坡地佔全縣面積88％，農民在林地整地除草、砍樹或砍竹子須向水保、農業單位申請許可，否則可依水土保持法及森林法分別開罰。苗栗縣政府農業處統計，去年有23件違反森林法，依法開罰214萬元，其中多以在林地放置貨櫃、資材室，或在農牧用地整地時越界砍罰到林地樹木。

縣府農業處表示，依據森林法、森林法施行細則及非都市土地使用管制規則等規定，林地範圍包含林業用地或森林區、山坡地保育區暫未編定地、風景區暫未編定地或森林區暫未編定土地，林地內整地除草、砍樹或砍竹子前，若未經農業處及水利處申請核准，即進場施作，可依水土保持法及森林法分別開罰。

農業處副處長陳樹義說明，苗栗山坡地保育區多，若山坡地為農牧用地，砍伐就不必申請，但要使用到怪手整地、挖掘等會改變地貌的行動，需向農業、水保單位提出申請，縣府水利處也設有水保技師服務團，可以協助民眾畫設簡易水保圖資。

另，林業用地包括暫未編定的土地，陳樹義表示，未編定用地皆視為林業用地管制，由於許多農民在自己農牧用地上砍伐整地，未了解清楚界線，往往不小心越界觸法，經空拍、民眾檢舉查證屬實，可依森林法開罰12萬元、水保法6萬元。

農業處林務科指出，在林業用地開挖整地未經申請，依森林法可罰12萬到60萬，通常會與水保法並行開罰，去年23件違反森林法共開罰214萬元，多以在林地放置貨櫃、資材室，或在農牧用地整地時越界砍伐到林地範圍遭罰。

陳樹義提醒，農民可到所在鄉、鎮、市公所農業單位洽詢申請流程，或到縣政府農業處林務科洽詢，務必依法提出申請，以免受罰。

(中時 )