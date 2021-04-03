中信兄弟主力捕手高宇杰今年開季打擊陷入低潮，一度連6戰沒安打，不過昨日對上富邦悍將終於敲出本季首安，終結連22打數沒安打窘境，高宇杰透露剛開季時想求表現因此有些急躁，順利敲出首安後會更有信心一點。

高宇杰一度連續6場出賽（另有3戰無打席）沒有安打，打擊率掛蛋好一陣子讓他其實多少感到壓力，「一直沒安打出來，每個教練都很關心我、給我意見，還是會有壓力，但有上場還是要專注在場上，不會想什麼時候會有安打。」

昨日高宇杰面對陳仕朋，6局上半敲出中外野二壘打，本季首安出爐，他今日賽前透露當時首安出來時沒有開心太久，因為接著還有蹲捕任務要繼續，「第一支安打出來會比較有信心一點，不會一直沉浸在低潮的心情裡面。」

這段時間高宇杰其實針對打擊不斷加強，「像練習日練打完之後還會找打擊教練做特打。」高宇杰著重在紮實擊球，昨日敲出二壘打剛好球在設定範圍內，「春訓狀況其實沒有不好，開季後想要求表現吧，有一點急，守備則沒有太大問題，都很正常。」

而總教練林威助看出來高宇杰在等首安時心情多少有受到影響，「他前幾場打滿急的，3球就有想要打一顆，希望他多看一點球、穩定一點，好球再出手，不要拚壞球也出手，首安出來希望回復他在打擊上平靜的思考能力。」

(中時 )