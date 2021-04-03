110年全中運跆拳道項目3日提前鳴金收兵，來自桃園的平鎮高中，在對練項目斬獲4金、6銀、5銅，連續兩屆包辦高中男女子組團體冠軍，且分別在高男組完成3連霸、女子組2連霸的壯舉。平鎮曾於106年全中運締造高女團體6連霸，為2000年從區中運改制之後賽會最佳成績，歷經換血期後捲土重來，此次在團體獎項稱霸，已是近10年第4度包辦男女團體冠軍。

教頭陳維新原本賽前預估，高三進入戰力成熟期的選手，奪金機率較高，而女子組在強敵環伺的情況下，拿冠軍的難度不低，最後女子組4人打進決賽，抱回1金、3銀、2銅。「原本在招生的比例上，女子選手人數較少，所以感覺實力跟其他學校比起來，就較為薄弱。」陳維新說，但這也代表女子選手這幾年的進步幅度非常大。

陳維新提到，拿下女子57公斤級銀牌的張盈姿，當初來考平鎮時未獲錄取，後來學校開了二招，她又來挑戰一次才上，「張盈姿起步晚，過去沒成績，這次能拿銀牌，證明成長非常多。」陳維新認為，62公斤級的朱曼琳，雖然冠軍也是每場都打得很驚險，以她們入學時的水準來看，真的進步很多。

男子組方面，平鎮拿到3金、3銀、3銅，其中68公斤級奪冠的張睿恩為高一，58公斤級的葉奇勳與63公斤級的潘奎恩為2連霸，全隊共15名選手在此次全中運奪牌。

(中時 )