（林佳龍到休息區慰問罹難者家屬。圖／交通部提供）

交通部長林佳龍3日陪同總統蔡英文至花蓮殯儀館慰問台鐵太魯閣408車次事故罹難者家屬。林佳龍表示，台鐵局成立關懷小組，公路總局也動員人力支援，與家屬建立一對一窗口，協助傷患與家屬後續醫療、理賠等必要協助。

花蓮殯儀館約莫在3日上午10時設立靈堂，台鐵局也在現場設立家屬聯絡處，以就近服務。蔡英文、林佳龍、衛福部長陳時中、內政部長徐國勇都親赴靈堂上香致意。

隨後林佳龍也與蔡英文等人也到家屬休息區慰問罹難者家屬。林佳龍親向家屬致歉，也表示台鐵局成立關懷小組，公路總局也動員30名支援人力，與家屬建立一對一的窗口，以協助處理後續事宜，現場並已指派參事謝銘鴻協調交通部所屬機關全力協助。

這次事故中，台鐵司機員袁淳修不幸罹難，他的兩位姐姐與新婚妻子已抵達花蓮殯儀館，林佳龍在也向其妻子表達不捨與心痛，承諾台鐵一定會從優撫卹，承擔起照顧家人的責任。

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