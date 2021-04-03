47歲馬來西亞創作男歌手黃國俊從選秀節目發跡，因製作電視劇《風雲》主題曲《真愛你的雲》打開知名度，2日卻驚傳病逝，其妻子昨代替他在臉書發文向親友告別，音樂人許常德也Po文悼念，透露對方感染新冠肺炎，免疫系統降低，導致舊疾肝臟與胃功能嚴重失常，於2日離開人世。

黃國俊妻子2日在臉書以丈夫口吻代替他發文，寫下：「我親愛的家人朋友們，讓大家擔心了，要跟大家說聲抱歉，這次我先回去了，我已經沒有病痛了，謝謝大家給我的鼓勵。」證實黃國俊病逝消息。

據《中國報》報導，哥哥黃國權透露黃國俊因有胃病、肝部受細菌感染，從2個星期前就經常出入醫院，可能免疫力較低的關係，因此感染新冠肺炎，並表示弟弟是入院後接受檢驗才得知被感染，後來因呼吸困難插管且陷入昏迷，搶救3天後仍不敵病魔，而其太太和一對兒女未染疫。

黃國俊妻子代他發文告別大家。（圖／翻攝自臉書）

許常德(中)曬昔日合影悼念黃國俊(右)。（圖／翻攝自臉書）

而音樂人許常德2日也在臉書發文，回憶起兩人相識於吉隆玻，透露當初被黃國俊的聲音和創作吸引，便決定幫他製作專輯，大讚對方有才又純善，自己還是黃國俊和其太太的間接媒人，「我不知道要怎形容我此刻的心情，也許一邊寫的同時，也是另一種形式陪同他從醫院回家，夫人責怪自己沒有握緊他的手，沒有好好照顧他，我說那時他要她緊握他的手，是不捨，也是音樂人常說的再見，不要自責，只要感謝。」

最後，許常德也向黃國俊喊話：「永別是更寬廣的相聚」，感謝和對方合作過每一首歌的緣分，「我們此生很有意思的同行，這個記憶也會讓你的夫人與孩子一再的回味，因為那都是一首首的生命之歌」。

(中時新聞網)