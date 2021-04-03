台鐵408車次太魯閣號2日發生出軌意外，釀成嚴重死傷，海內外藝人紛紛在社群平台呼籲集氣，包括林俊傑、吳建豪、光良、品冠、魏茹萱、梁靜茹、曹格、劉若英、蘇慧倫、彭佳慧、李翊君、蕭煌奇、連晨翔、李佳歡、張秀卿、Ella、炎亞綸、王心凌、李佳歡等人發文祈禱，畢書盡、周湯豪、阿爆也轉發相關救援訊息；品冠在看到新聞時相當震驚，「連假第一天就發生憾事，祈求逝者安息，傷者早日康復」；而 擁有一半花蓮阿美族血統的羅志祥（小豬）也為太魯閣事故祈福，「願傷者平安康復，願亡者安息歸去」。

目前人在大陸的楊丞琳難過表示：「看到新聞，真的很心痛，為傷者們祈福，願逝者安息。」光良在臉書寫道：「祈禱、平安。」梁靜茹在IG限動表達心痛與不捨：「願搶救工作順利；願傷者平安、願逝者安息。」蕭亞軒也為太魯閣號列車的乘客和家人、救護人員、醫療團隊祈禱。

李佳薇盼珍惜健康平安。（翻攝李佳薇IG）

來台發展多年的李佳薇難過表示：「健康平安這四個字看起來是很簡單，但越簡單的事，越珍貴。」她昨一整天忙工作，結束後細讀意外新聞，「一篇一篇，真的好心碎，人生有太多太多事情，我們沒辦法掌握，只能再一次許願祈禱，希望大家都健健康康、平平安安。」將近一年半因疫情無法回大馬老家的她，感慨地說：「好想回家抱抱家人。」

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(中時 )