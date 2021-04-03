香港女星張柏芝近期出席活動，多次被拍到小腹異常隆起，疑似有身孕的狀態，更有婦科醫師目測「懷孕30周」，引起熱烈討論，儘管張柏芝有曬出運動畫面間接闢謠，但謎樣凸肚仍是外界焦點；近日女星吉克隽逸在節目爆出張柏芝大肚真相，原來張柏芝幾乎每晚吃消夜，且食量大到讓她震驚。

張柏芝近期在選秀節目《乘風破浪的姐姐2》話題不斷，從被說手腳不協調到隊伍拖油瓶，一天天努力練習慢慢進步，也獲得許多觀眾青睞；最近張柏芝的謎樣凸肚更成為熱門話題，最新一集節目女星們在練習時，吉克隽逸突然拍起Vlog，爆料張柏芝大肚真相。

張柏芝近期多次被拍到凸肚，被外界懷疑是懷了第4胎。(圖/ 摘自微博)

吉克隽逸和張柏芝聚在一起聊天，她突然在影片中吐槽張柏芝的「減肥方式」，爆料張柏芝白天練舞時只吃沙拉，但一到晚上就各種美食吃好吃滿，像是晚上喜歡吃螺絲粉配兩顆雞蛋，在節目訓練其幾乎天天吃；甚至在吃完消夜後，還要配上點心，張柏芝也自己笑說，吃了跟饅頭大一樣的泡芙。有趣的是，她們聊完，張柏芝又隨手拿起餅乾吃，讓網友笑說「難怪肚子長大了」。

女星吉克隽逸在節目爆出張柏芝大肚真相，原來張柏芝幾乎每晚吃消夜，且食量大到讓她震驚。(圖/ 摘自微博)

女星吉克隽逸在節目爆出張柏芝大肚真相，原來張柏芝幾乎每晚吃消夜，且食量大到讓她震驚。(圖/ 摘自微博)

不久前張柏芝分享自己跑步和玩射擊打靶的畫面，就有不少粉絲跳出來力挺她沒懷孕，「女神吃多了就說她懷孕，太慘了吧」、「這身材真的不像40歲啊」、「柏芝真美」、「在《乘風破浪》唱跳，哪可能懷孕30周啊」；但這次仍有網友抱持懷疑態度，「聽說懷孕食量也會變大」、「這很難說啊，一人吃兩人補？」。

(中時新聞網)