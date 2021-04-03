雲林縣「全中運主題曲比舞競賽」競爭激烈，莿桐鄉育仁國小利用畢旅機會，到台北市西門町拍攝舞蹈影片。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

「2021全中運在雲林」將於本月17至22日登場，雲林縣政府3月起舉辦「全中運主題曲比舞競賽」，各學校社團發揮創意拍攝舞蹈影片，還有國小遠赴台北市西門町勁舞快閃，其中競爭最激烈的國小甲組，最後由斗六國小拿下人氣王，最終名次將於本月15日在斗南田徑場舉行的「草地音樂會」中揭曉。

雲林縣「全中運主題曲比舞競賽」上月15日啟動創意舞蹈影片徵件，迅速升級為雲林的全縣運動，共有超過130所學校參與，參賽影片137部，總瀏覽人次超過210萬，並有7萬多人參與投票，各組間的人氣投票異常激烈，讓全中運未演先轟動。

雲林縣政府表示，全中運主題曲「熱血青春」的輕快旋律，激發各校的拍片創意，斗六市斗六國小場景切換流暢、舞者不斷前、後空翻，展現苦練成果；東勢鄉東勢國小靈動可愛、充滿童真趣味讓人會心一笑；麥寮國小則是隊形豐富、動作整齊畫一，讓人印象深刻。

縣政府說，雲林全中運除了一系列的創意行銷外，民眾也都下了功夫為自己的鄉鎮全力宣傳，例如莿桐鄉育仁國小便利用畢旅機會，到台北最熱鬧的西門町以跳舞快閃方式拍片行銷全中運；元長鄉元長國小則深入社區拍攝，將雲林的物產及景點介紹給更多人，充分展現雲林的熱情與行動力。

雲林縣長張麗善指出，在比舞競賽的帶動下，雲林展現了空前的團結，社區間彼此的問候變成「你今天投票了嗎？」全中運的網路聲量也以雲林鄉親為軸心輻射擴散開來，相信在雲林各界的熱情帶動下，4月「全中運在雲林」將成為讓每個人都動起來的運動月。

(中時 )