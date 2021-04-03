台鐵408車次太魯閣號2日發生出軌意外，，釀成嚴重死傷，身為台東人的張惠妹（阿妹）持續關注新聞後續，沈默近36小時，阿妹難過表示，自己最喜歡在這條常常載著她回家的鐵路上，看著火車窗外讓她感覺平靜的風景，「但此刻，我看著新聞台裡那熟悉的景色，卻一直流淚」，阿妹祈求上天，願罹難者安息，祈求上天給他們的家人力量、讓傷者早日康復、給勇敢辛苦的救難人員力量，祈求家園平安。

今天不送餐！花蓮熊貓大軍集結 送物資直奔太魯閣號災區暖哭網友

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