美國空軍全球打擊司令部（AFGSC）司令提摩西．雷（Timothy Ray）上將，在美國智庫的廣播節目中，直言美國陸軍持續發展遠程打擊武器、以在太平洋對抗中國大陸的主意「很蠢」，認為應該把經費花在已擁有成熟技術和組織的空軍上，而不是承受額外風險「另起爐灶」。

提摩西．雷在「密契爾航太研究所」（Mitchell Institute of Aerospace Studies）的Podcast節目「航太優勢」（Aerospace Advantage）中，質疑美國陸軍為何要在美國國防部更新戰略核武、下一代戰機、新航空母艦等重要軍備，正缺乏經費的時候，執行遠程打擊武器等「昂貴到不行」的計畫，直言：「老實說，我覺得這很蠢。」

他強調，陸軍尚未證明其砸大錢研發出來的武器系統，能夠確實部署到西太平洋盟友或夥伴國家的土地上，因為當地國家目前並未對此主意給出好臉色。且陸軍想要的遠程打擊能力，「空軍早就有了、也早就在做了」，質疑在空軍早已擁有成熟的技術、組織和經驗下，陸軍還想另起爐灶，根本是「只為自己的利益考量」。

《國防新聞》（Defense News）表示，目前還不清楚此事是否會加大美國陸、空軍之間的衝突，不過美國空軍參謀長布朗（Charles Brown Jr.）上將已出面緩頰，稱每個軍種都以自己獨特的能力，滿足美國國家安全需求，並稱空軍「將和所有夥伴緊密合作」；出身空軍的現任參謀首長聯席會議（Joint Chiefs of Staff）副主席海頓（John Hyten）上將先前也指出，每個軍種「都應該擁有自己的遠程打擊能力」。

(中時新聞網)