結合餐車經營與美食的韓國實境節目《在當地吃得開嗎？美國篇》，延續前2季泰國篇、中國篇的聲量，這次由有著「韓國阿基師」稱號的大廚李連福領軍，帶著得力助手神話成員Eric、李玟雨，以及許卿煥、John Park開著餐車前往美國，用最道地的中華韓式料理征服美國胃。

李連福在節目中是不可或缺的靈魂人物，曾在第二季中國篇和製作人立下賭約，若是收視率破5％就拍下一季，沒想到播出後大受好評，因此在大家期待之下迎來第三季，並選擇餐車的發源地—美國作為拍攝地。曾說過要用炸醬麵征服全世界的李連福，更在開播首集端出拿手菜插旗美國，在文化相差甚大的美國，把中華韓式料理融入餐車料理中，結合多年主廚及經營餐廳的經驗，實現美食與文化的交流。

在《一日三餐》中大秀廚藝的Eric，在觀眾引頸期盼下加入此季，得知能向李連福拜師學藝，他興奮表示：「平常都是透過電視學習模仿，這次終於能和本人在料理台上汲取新知，覺得自己的料理實力又能更加提升了！」在節目中首次包餃子就上手，完美的形狀讓眾人驚呼。除廚藝滿點外，招呼客人的功力也絲毫不遜色，不時以親切、宏亮的聲音喊著單號，讓隊友李玟雨忍不住吐槽：「你在舞台上都沒有這樣吼過！」Eric也為此表示，這和《一日三餐》的風格相差甚遠，在《在當地吃得開嗎？》中需要直接面對顧客，快速精確的將餐點送至客人手上，讓顧客滿意，是全新的體驗。

從採買食材、備料到販售都要靠著彼此分工合作來完成，5人在節目中各自扮演不同角色，從風俗到文化都與美國人大不相同，導致首次開店狀況百出，在一次次調整後終於漸入佳境，仔細觀察每個小細節以提供顧客更完善的服務與美食體驗。節目自4日起，每周日晚間10點在中天娛樂台播出。

(中時 )