台鐵2日發生近半世紀以來最嚴重的太魯閣號出軌事故，造成51死全台瀰漫悲傷氣氛，但這樣的悲劇是如何發生的、誰該負責？如何減少未來再次發生意外的風險？雖然，外界第一時間將矛頭指向包商工程車釀禍，釀成如此大規模的傷亡事故，但台鐵沒有任何管理問題與系統性風險要檢討？台灣民眾黨立委高虹安表示，台鐵無人扛責和廠商紀錄不良、工安品質堪慮，是3大無法逃避的問題。

高虹安3日臉書表示，第一、廠商紀錄不良、工安品質堪慮：

台鐵發包廠商「義祥工業社」的負責人李義祥過去已有諸多不良紀錄，包括2007年涉嫌圍標自強外役監鋪設琉璃鋼瓦標案、2008年違反《政府採購法》被花蓮地院判刑6個月易科罰金、2013年偽造承包工程當中用以維護工安的圍堰照片及施工日誌，今年2月才三審定讞被判有期徒刑6個月，以及2014年其員工駕駛疑似故障的工程車而跌落山谷身亡。但這樣的公司負責人卻在5年來透過不同公司名稱（義程營造）拿了政府金額高達2億元的19個工程標案，義祥工業社5年來更有15筆違規開罰紀錄。

高虹安質疑，為何這樣的問題廠商還可繼續承包政府工程？政府的稽核與評鑑機制是否已經失靈？

第二、鐵路局監督與品管責任勿逃避：

無論是以國家治理責任或企業管理QC品質控制的角度檢視，儘管今天出問題是承包商，包括監造都有責任，發包與管理稽核的鐵路局又怎可卸責？竟然還傳出台鐵內部有幕僚建議將責任推給承包商和監造商，以降低台鐵的責任與負評等訊息，人民絕對難以接受。

台鐵應該嚴正面對自己的管理疏漏並大刀闊斧改革。舉例來說，有曾擔任工程品管人員的網友在PTT撰文指出，由於政府評鑑流於形式、中小型維修工程案利潤低，業界管理能力和安全紀錄好的營造廠不太會投標這類小工程案，因此大量工程流標後，時常又會回頭放寬審核標準，導致承作廠商品質參差不齊。而勞安及安全衛生管理費用編列佔比也過低，更遑論進階安管設備的編列。

第三、台鐵是否有針對各個工程案件的工安品質做好把關？

此外，造成此次事故工程車所屬的「鐵路行車安全改善六年計畫」，該工程標牌顯示今年1月20日就該完工，卻產生延宕狀況施工至今，是否有廠商趕工鋌而走險造成風險管控失靈？台鐵指出是因水土保持問題申請展延，但就連展延申請程序都仍在進行中，為何仍可施工？難道台鐵都要推說這全是承包商的問題？

第三、台鐵局長無人敢當，徒增管理風險？

自從2018年普悠瑪號事故發生後，台鐵局長換人做，而前任局長張政源今年1月14日退休就由交通部次長祈文中代理至今，這一代就是三個月，至今懸缺。根據媒體報導指出，台鐵因為事故危機不斷，局長人選不但沒人敢推薦，更沒人敢當！然而無人敢領導、推託怕事的態度，就能讓意外不再發生？還是反而造成風險的增加？台鐵人事任命的延宕與推諉不前，這個政治責任請問是誰要來扛？還敢說有政府會做事？政府到底在哪裡？沒政府敢扛責？

▎交通沉痾代價痛，工安改革何時動？ 台鐵太魯閣號遭包商工程車滑落撞擊的意外，造成台鐵史上最嚴重、目前共51死178傷的火車事故慘劇。事發至今一天有餘，第一時間全國上下都以救災為先，共同為傷者與罹難者家屬祈禱，也為不幸身故的死者默哀。 但... 由高虹安發佈於 2021年4月3日 星期六

(中時新聞網)