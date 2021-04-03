百麗航運公司雲豹客輪協助台、金航線疏運，3日載運約400名旅客從金門縣水頭港到嘉義縣布袋港。（張毓翎攝）

百麗航運公司雲豹客輪上個月完成「布袋－金門」、「馬公－金門」試航，近日受濃霧影響，金門空運癱瘓，為協助台金旅運需求，2日雲豹客輪從嘉義縣布袋港載運200多名旅客到金門縣水頭港；3日再載著約400名旅客回台。百麗航運公司協理劉森隆表示，首航布金航線的雲豹客輪，單趟航程約4小時，這2天旅客反應良好、未傳出身體不適等情形，藉由這次疏運，可作為開發金門離島航線可行性的重要參考。

「還好搭上這一班！」雲豹客輪今日從金門到布袋航線，於下午2點40分抵達布袋，一群剛下船的金門大學學生說，他們回台是為清明掃墓，竟碰上濃霧，許多同學被滯留2天，等不到班機，只能回宿舍，心裡很焦急，幸好搭上這個航班，才能順利返台過節。

劉森隆指出，因應金門霧季期間，飛機無法起降而造成運能缺口，公司配合航港局參與金門疏運備援船計畫，申請「布袋－金門」、「馬公－金門」航線，並已拿到航行許可證書，清明節前夕發生這個情況，公司責無旁貸，盡力協助旅客返鄉，2日一接到航港局通知，趕緊將雲豹客輪從馬公調度回布袋。

劉森隆說，雲豹客輪2日下午4點20分自布袋出發，抵達金門8點20分，僅4小時，比這次「台中－金門」疏運航線單趟要9小時，快上5小時；3日海象比前天更加平穩，上午10點載著約400名旅客回台，航程時間縮短至3小時40分。

劉森隆說，雲豹客輪從布袋到馬公約1小時，馬公到金門則不到3小時，首次參與布金疏運順利，未傳出旅客嚴重暈船等情形。考量金門飛台灣的航班多，多數民眾還是會選擇搭飛機往返台、金；不過，現在跳島旅遊正夯，因此他很看好「馬公－金門」航線。

劉森隆提到，去年受到新冠肺炎疫情影響，小三通暫停來往後，待疫情趨緩後，重啟國境大門，若能新增金門離島的定期航班，可吸引更多廈門遊客來金門時，再搭雲豹客輪前往澎湖或台灣旅遊，開創新藍海。

(中時 )