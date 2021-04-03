太魯閣號出軌釀51死，台鐵召開記者會說明最新救難及調查進度。(中時新聞網)

太魯閣號408次3日新增1死，交通部政務次長王國材於晚上7點記者會中表示死亡人數增為51人，主要是第6車1具大體已經由檢察官確認1名死者。51死者中已有47人名字確定，且死者中有1名法國人、2名美國人。

另外傷者增加到188人，王國材表示是傷者離開醫院後回去覺得身體不適又回來就醫，目前已知傷者中有2名日本人、1名陸生、1名澳洲人。現在有41人住院，加護病房4人都已到普通病房。

王國材表示，稍早政務委員林萬億對於後續關懷協助有3點指示：第一，衛福部負責「一戶一社工」關懷罹難者家屬及傷者，要和現行台鐵局及公路總局1對1關懷員對接；第二，聯合公祭由交通部主辦、內政部民政司及地方政府協辦，要提供不同宗教儀式；第三，民間捐款部分由衛福部公布捐款帳號接受各界捐款，受理到4月底。

捐款帳戶若是到金融機構臨櫃匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名「衛生福利部賑災專戶」；若採郵政劃撥，劃撥帳號50269506，戶名「衛生福利部賑災專戶」；國外民眾捐款帳號007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部」，戶名「衛生福利部賑災專戶」。衛福部強調須指定捐款用途「0402太魯閣號事故案」，並請於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至02-85906065， 以利寄送收據。

王國材補充，死傷者賠償不會用到捐款一毛錢，「這是我們本來就應該做的。」

(中時新聞網)