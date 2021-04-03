喜迎白沙屯媽祖進香團，萬泰科技集團在雲林縣北港朝天宮捐贈50萬片「粉紅超跑防疫口罩」供信眾配戴防疫。（張朝欣攝）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮將於本月11日出發前往雲林縣北港朝天宮進香，預計16日抵達北港鎮，國內萬泰科技集團董事長張銘烈特別捐贈50萬片「粉紅超跑防疫口罩」，經朝天宮住持會茂法師依古禮加持後分贈給隨香信眾，讓大家更安全地參與這場媽祖宗教盛會。

白沙屯拱天宮媽祖進香活動原本都在每年國曆3至5月舉行，去年因疫情延後至7月5日出發，今年國內疫情控制穩定，恢復往例將在本月11日出發，除了朝天宮展開各種前置作業，企業社團也動起來共襄盛舉迎接白沙屯媽祖。

萬泰科技集團董事長張銘烈去年捐贈30萬片口罩給進香信眾，大獲好評，今年加碼捐贈50萬片，取名為「粉紅超跑防疫口罩」，因為白沙屯媽祖神轎以粉紅布幕覆蓋轎頂，且行進速度飛快，因此信眾暱稱為「粉紅超跑」，口罩並加入銀銅鈦抗菌科技，可以幫助信眾防疫。

萬泰科技集團專員、朝天宮董事蘇健榮日前代表集團捐贈口罩，由朝天宮董事蔡連財、總幹事何宗霖代表接受。每年協助白沙屯進香事宜的雲林至善文化協執行長蔡銘貴也到場致意，表示今年口罩包裝上的圖案與往年不同，抬轎者特別畫上口罩，提醒大家要隨時戴口罩。

蘇健榮說，「粉紅超跑防疫口罩」SGS抗菌檢測達99.9％，通過日本SEK醫療級認證與大葉大學奈米實驗認證，兼具透氣、除臭功用，且清洗後可重覆使用，不僅實用更具收藏價值，將在白沙屯媽祖神轎出發前、進香沿途、抵達北港時發送。

(中時 )