統一獅最受歡迎的「超人力霸王」主題日，昨日找來林岳平父子開球，今日則邀請江辰晏父子擔任開球貴賓，江辰晏公子江尊宥是超人力霸王鐵粉，可以近距離看到超人力霸王利布特予杰頓對打，真的讓江尊宥感到十分興奮。

江辰晏公子江尊宥是超人力霸王鐵粉，對於特攝劇各款正反派角色非常熟悉，知道今天將要擔任開球嘉賓的江尊宥特別興奮，尤其是能近距離看到超人力霸王利布特予杰頓對打，真的讓江尊宥感到十分興奮。江辰晏表示：「很謝謝球團邀約，讓我可以帶著寶貝兒子擔任開球嘉賓，對我特別有意義，我會更努力表現出好成績，成為孩子的學習對象。

清明兒童連續假期週六，台南棒球場特別熱鬧，球團特別企劃超人力霸王Ｘ統一獅聯名主題活動，統一獅兒童派對也吸引許多家長帶著孩童一起來球場體驗不同闖關任務，獅隊搭配兒童主題活動，也在現場特別規劃彩繪塗鴉專區，讓家長及孩子們共同完成，增加親子互動。

賽前除了超人力霸王主題外，萊恩、盈盈、魚頭君及國民法官貓頭鷹，也特別舉辦帶動跳活動，推出專屬歌曲，現場教學和帶動，讓孩子們跟著萊恩「動茲動」，陪著孩子玩再一起，並舉辦拍照見面會，許多家長和孩子也把握難得機會，上台一起合影。

明日統一獅Ｘ超人力霸王聯名主題日第三回合，將由潘武雄父子接力登場，而超人力霸王傑特也是首度在台灣亮相，將是超人力霸王主題日壓軸登場，場內外仍舊準備許多好康活動，邀請喜歡超人力霸王粉絲們，把握難得機會一起進場見證原汁原味的日本特攝劇，感受充滿震撼的音效、對陣。

統一獅舉辦超人力霸王主題日。（統一獅提供）

統一獅舉辦超人力霸王主題日。（統一獅提供）

(中時 )