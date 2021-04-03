隨著全球半導體晶片供應短缺，其重要性顯而易見，中美兩國皆計畫投入大筆資金，欲大力扶植本土半導體產業，隨著兩國分別公布投資計畫，一場席捲全球的晶片大戰即將開打，專家們分析皆一致認為，美國將會繼續保持領先地位。

根據《美國之音》報導，隨著美中兩國宣布各種措施，刺激本土半導體成長，兩方在半導體晶片上的競爭已在進行中。

美國總統拜登於31日公布的2兆美元基礎建設計畫中，欲投入500億美元的資金在半導體製造和研究；商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在《CNBC》的採訪中提到，此計畫事關在競爭中戰勝大陸，特別是半導體產業。

另一方面，大陸29日宣布將加快大陸轉型至「技術強國」，晶片製造商於2030年前進口設備和原料可免稅；此外，大陸也已投入數十億美元資金在半導體行業之中，為半導體公司提供抵免稅收，可見其在半導體領域投入的決心。

而在這場晶片的對弈之中，專家們都認為，美國將保持領先地位。戰略與國際中心主任詹姆斯·劉易斯（James Lewis）告訴美國之音，大陸半導體在川普政府實施制裁前，一直在往晶片強國的道路上前進，不過在受到限制後，無法獲得相關設備，致使有所落後，因此美國短期內佔優勢。

薪美國安全中心（CNAS）技術和國家安全項目研究助理里科寧（Ainikki Riikonen）也認為，美國仍在半導體領域佔領導地位，儘管許多製造外包海外，但供應鏈中的設計在手中，大陸要在這領域追趕上，還有一段路要走。

(中時新聞網)