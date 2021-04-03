台中市「總站捷運夜市」更名後3日重新開幕，現場人潮擠爆。（馮惠宜攝）

台中市「總站捷運夜市」更名後3日重新開幕，值捷運綠線試營運，許多民眾搭捷運逛夜市，現場人潮擠爆，周遭車潮還算順暢；台中市經發局現場派人督導，直言業者增加一處停車場，交通動線改善加上捷運疏解部分車潮，交通改善很多，唯現場仍有民眾亂丟垃圾，環境問題還有改善空間。

緊鄰台中捷運綠線舊社站、位於北屯區敦富路與敦富一街口的捷運總站夜市去年雙十連假違法展開營運，卻因造成交通配套不足，造成阻交通壅塞，還因超用電造成大斷電因而遭到台中市政府勒令停業，再業者多次提出改善計畫，近期也取得台中市政府核可執照，4月3日重新開幕。

重新回歸的捷運總站夜市占地近2000坪、共規劃共規劃300個攤位，在4月3日傍晚5點正式對外營業，未來營業時間為每週三、五、六、日下午4時至凌晨1時。

開幕首日，人潮從下午四點就開始湧入，愈晚人愈多，業者也規劃兩處停車場，以及派出大批交通疏導義工進行交通指揮，附近交通狀況車流順暢，台中市經發局由副局長李逸安率隊到現場督導，他直言，因為超過一半的民眾是利用捷運來逛夜市，整體而言交通改善很大。

但李逸安也表示，預估首日人潮應突破兩萬人次，業者再增加一處停車場後，停車位題獲得很大疏解，但在環境部分，發現仍有民眾亂丟垃圾，部分攤商的環境也待改善，會持續督導要求業者提升夜市整體營運品質。

(中時 )