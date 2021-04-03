民視《綜藝大集合》最新一集邀請舒子晨、曾甜以及梓梓熱舞開場，全場嗨翻！3位女生呼之欲出的好身材讓全部男同學瘋狂，胡瓜笑說給他們獎金也沒尖叫成這樣，不僅大秀好身材外，舒子晨更展現軟Q好身段，還大方跟現場同學互動玩遊戲，只見男同學扶住舒子晨，她雙腿同時劈開直接踢破氣球，讓人驚呼漂亮的她有厲害的舞功底子。

該集還邀請到在台灣比過大大小小賽事的「鈴極限扯鈴團」，一開始「鈴極限」的表演者就將扯鈴在空中飛來飛去，帶給現場所有的觀眾大呼過癮。此外，胡瓜看到扯鈴團表演這麼厲害，也發想了一個遊戲，因應本週清明連假，要鼓勵大家要多多去踏青，就帶來「扯鈴踏青去」的遊戲，現場搬出了草皮步道，沒想到這個草皮步道是將「健康步道」變成綠色，看似草皮的形狀，看的挑戰者哇哇大叫，但胡瓜卻穿上鞋子踩過去，並表示，這就是簡單的踏青，並沒有甚麼，而怕草的無尊，沒想到看到假草也超怕，調皮的胡瓜更故意安排他來挑戰，沒想到無尊下去挑戰後的表情不是怕痛卻是「超害怕」，讓全場笑翻，節目每周日晚間8點播出。

(中時 )