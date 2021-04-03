台鐵408次太魯閣號重大事故增至51人不幸罹難，在法務部法醫研究所及刑事局DNA實驗室連夜進行DNA及指紋比對工作下，截至3日晚間6點，已辨識出47名死者身分，其中，包括1名法國籍與2名美國籍死者，目前尚有4人待確認。台灣高檢署表示，為便利家屬指認，除花蓮地檢署在花蓮殯儀館24小時派員協助進行外，台北地檢署、台東地檢署也已分別成立指認中心，協助家屬就近進行指認相關事宜。

太魯閣號昨日發生死傷慘重事故後，為盡速確認罹難者身分，警政署長陳家欽立即指示刑事局鑑識中心全力協助，派遣現場勘察、DNA及指紋比對的7人小組趕赴花蓮，並連夜由專人帶回罹難者DNA檢體及家屬比對檢體，由法務部法醫研究所及刑事局DNA實驗室分工合作，24小時展開鑑驗及比對工作。

截至今晚9點，刑事局指紋比對確認6名、DNA確認10名罹難者身分，其中指紋、DNA重疊比中1名，相關鑑定資料已即時提供給花蓮地檢署。

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高檢署表示，事故現場花蓮地檢署檢察官蒐證目前大致已經完成，今日由鐵路局先將事故車廂拉離，再由鑑識人員仔細前往各車廂，將罹難者遺物取出以供辨認。

這次件事故已尋獲的遺體，檢察官都已先完成相驗，目前已採驗DNA的家屬中確認罹難者姓名計44人，已完成35件指認，另尚未經家屬指認者仍有6名，並已確認2名25歲、27歲美籍女死者身分。

(中時 )