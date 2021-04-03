ONE-TENTH OF A MILLIMETER APART | Official Trailer

王家衛導演領軍的澤東電影今年成立30周年，在第45屆香港電影節上，推出「澤東三十 念念不忘」專題，放映《墮落天使》、《春光乍洩》、《花樣年華》、《2046》4部王家衛代表作的全新4K修復版，昨日《春光乍洩》場放映後，現場也播放了一支30分鐘的短片。

《春光乍洩》因為之前存放電影原片的倉庫發生小火，部分膠捲損毀，所以修復工作必須做出些微修改，部分獨白會被刪掉。澤東方面稱，只受損一小部分，不會影響到劇情。播畢後出現驚喜「映後彩蛋」，濃縮展現了澤東電影30年間的發展，包括《春光乍洩》、《花樣年華》、《東邪西毒》、《重慶森林》、《墜落天使》《2046》、《一代宗師》等由澤東電影用心打造的經典之作，在此前不為人知的台前幕後的故事和從未曝光的片段以及澤東的成長均可在這支特別短片中得以一窺。

《春光乍洩》場放映後，現場播放了一支30分鐘神秘短片。（摘自香港國際電影節臉書）

有入場的觀眾在網路上分享神秘短片內容，當中收錄了多段沒有正式出現在電影中的片段。其中《春光乍洩》，張國榮和梁朝偉在片中飾演同志情侶，有一段，梁朝偉追問張國榮：「你還記不記得你叫什麼名字？」哥哥呆住後，偉仔便說自己才是「何寶榮」，本來交換名字是相當浪漫，偉仔是要哥哥「你的名字永遠和我在一起」。

官方也表示「時至今日三十而立，正好是成熟的花樣年華，澤東電影秉承著國際化、精品化、匠人精神的一貫探尋，堅持獨特風格和高度水準，打磨出一部部精品，努力將電影藝術完美結合呈現於觀眾眼前」，以此短片揭開澤東30周年慶典序幕，並透露之後將會有更多30周年活動的特別驚喜，陸續在澤東官網及社交平台公開。

(中時 )