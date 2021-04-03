台鐵太魯閣號行經花蓮清水隧道發生出軌事故，造成51人死亡、上百人輕重傷。中廣董事長趙少康今天表示，第一時間他要求問責交通部長林佳龍、行政院長蘇貞昌，才能給死難者一個交代，面對國民黨主張「救人第一，現在不是究責的時候」，他批評鄉愿懦弱，令人痛心失望。

趙少康提出，在野黨的職責，就是為人民嚴密監督執政黨，一刻不能放鬆，更不可給執政黨絲毫逃避責任的藉口，執政黨做不好就要下台，在野黨豈可瞻前顧後，置本身的責任於不顧，反而懼怕執政黨、側翼以及1450的反擊而噤聲？

他重申，救人與究責沒有衝突，可以並行而不悖，救人靠專責單位及醫護人員，大官能做什麼？民進黨只是躲在「救人」的大旗後逃避責任罷了，台鐵局官員甚至欲主張工程車滑落又不是太魯閣列車的責任，干台鐵何事？想把所有責任推給承包商及監造商。

趙少康回擊，這個明隧道工程是台鐵發包的工程，工地管理及安全監督是台鐵的職責，交通部長林佳龍當然要負起政治責任，不但林佳龍要辭職，蘇貞昌也難辭其咎，否則當年八掌溪事件，副院長游錫堃為什麼要辭職負責？現在的民進黨把政治責任當成了什麼？林佳龍沒在第一時間遞出辭呈，反而說出「我現在不能也不會辭職」如此厚顏的話，真是令人感到噁心。

趙少康喊話國民黨要警醒振作起來，不要忘了選民的付託，千萬不能畏首畏尾，怕被1450罵「蹭災難熱度噴口水」，只敢不痛不癢的跟著喊「救人」，這個也怕那個也怕，無聲無息，只想做不得罪人的濫好人，怎麼對得起死難的同胞及他們的家人？

(中時 )