藝術家陳輝東從事藝術創作超過半個世紀，是台灣西畫家代表人物之一。台南市美術館3日舉辦「美的探索－陳輝東個人創作展」開幕時，現場冠蓋雲集，立法院副院長蔡其昌、文化部長李永得、內政部政次陳宗彥及台南市長黃偉哲等人均到場祝賀，與會貴賓也在活動開始前替太魯閣號事故罹難者默哀。

黃偉哲致詞說，南美館的成立，陳輝東是重要推手之一，不僅是因為他的藝術造詣非凡，還有他對藝術的熱愛感染了藝術愛好者願意割愛，將許多珍貴的畫作或藝術品交付給南美館作為館藏珍品，以彌補市府預算有限的財政問題，因此要特別感謝他回饋鄉里的大力贊助。

黃偉哲還指出，陳輝東不僅是一位傑出的藝術家，也持續為台南的公益慈善作出貢獻。他曾在台南大地震時義賣畫作，將義賣所得的100萬元交給社會局作災後重建之用，後來這幅畫作也輾轉捐贈給了台南市美術館，成為南美館的永久典藏。

南美館表示，此次推出「美的探索－陳輝東創作展」，呈現出陳輝東60餘年創作軌跡與其美感世界。他還親自帶領現場來賓進入展場欣賞他的畫作與解說，其所創作的人物肖像，以及早期的速寫及插畫作品更是展覽中的一大看點。

南美館認為，陳輝東自幼即展現驚人繪畫天賦，是目前台灣畫壇在人物肖像、風景畫及靜物等領域皆能卓然有成的全方位藝術家。此次展出原本安置在台南文化中心演藝廳的巨幅畫作〈舞蹈〉，畫中的模特兒為當時台南家專的舞蹈科學生。

此外，陳輝東重視親情，家人永遠是他內心深處的情感寄託。此次展出的作品，便有祖父母、妻子、女婿與媳婦等生命中重要的至親，其情不言而喻。

(中時 )