王欣晨（Amanda）很有愛，平常就常赴育幼院陪伴院童的她，配合兒童節，今（3日）更與「生活工場」合作「您留言，我捐款」慈善活動，只要在連假4天期間於「生活工場臉書官方粉絲頁」的指定文章下方留言，針對每一則留言，王欣晨和「生活工場」各捐贈新台幣1元到家扶基金會的「用愛包圍」推動計畫，王欣晨登高一呼說：「快吧！大家卯起來用力留言，灌爆我的留言版，幫助需要關懷的兒童呦！」

其實王欣晨平常就會抽空去育幼院做公益，而且自掏腰包送物資去給小朋友，她謙虛說自己很愛小朋友，打趣表示是彼此療癒，「我覺得小朋友們很可愛，而且育幼院小朋友很需要陪伴，所以常常會去找他們玩。」據悉她常去南港的「關愛之家」，和小朋友們同樂。王欣晨開心又欣慰說：「因為我常常去，所以小朋友們如果一段時間沒看到我，就會跟院長說很想漂亮姊姊！」

王欣晨年前忙數位專輯《知己》宣傳，年後趁勝追擊，她和《天巡者》陳璽安合唱的《如果你敢回頭》正在榜上攀升，清明連假她好不容易喘一口氣，「會回新竹陪陪家人，因為前陣子太忙沒有什麼時間回家，可能會想再去遊樂園玩！」

王欣晨在清明連假期間投身公益活動。歆動音樂提供

王欣晨在清明連假期間投身公益活動。歆動音樂提供

(中時 )