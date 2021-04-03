台鐵408次太魯閣號2日出軌造成嚴重死傷，因列車高速撞擊工程車後衝入隧道，車體嚴重扭曲，車上乘客隨著重力被甩出座位，卡於列車縫隙中，遺體破碎。資深法醫高大成指出，太魯閣號行駛速度達時速130公里，撞擊時乘客受車窗割劃，才導致認屍困難，建議家屬可自頭骨辨識，再認其他特徵。

法醫高大成指出，現場之所以會遺體四碎，認屍困難，則是因為太魯閣號在行駛過程時，車速相當快，而瞬間受撞擊時力道相當大，乘客被甩出座位，倘若撞擊到破碎的車體、車窗、窗框等物，該物體將成為尖銳利刃，瞬間劃破乘客的身軀。

高大成表示，若家屬認屍困難，建議可從頭骨開始辨識，因為人的頭骨相當堅硬，即使受撞擊也鮮少碎裂；此外若是罹難者有明顯的特徵，例如：手臂上的刺青、手術痕跡，以及當時身上所穿著的衣物外觀、戒指等，均是能加速認屍的關鍵。

高大成還說，也可以嘗試撥打手機，他分享，過去在驗屍時，曾有遺體身上的手機響起，雖十分驚嚇，但也因此讓家屬順利認屍。倘若上述方法均未奏效，高大成也說，還可透過比對DNA的形式，雖耗費時間較長，但此次事故動員大量人力，所需等候的比對時間應會縮短不少。

(中時新聞網)