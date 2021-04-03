往生者陸續回到新北市 侯友宜前往板橋殯儀館慰問（戴上容攝）

台鐵408次太魯閣號2日在花蓮縣清水隧道發生意外，共造成50人身亡，3日晚間6時許往生者陸續回到新北市，新北市長侯友宜晚間到板橋殯儀館慰問家屬表示，新北市有15人死亡63個受重傷，新北市各局處包含民政局、教育局和各地區公所都已啟動輔導、慰問機制，願傷者平安、亡者安息。

侯友宜3日晚間6時前往板橋殯儀館慰問亡者家屬，消防局長黃德清、民政局長柯慶忠等人陪同。第一位送回板殯亡者是46歲蔡先生，一家人住在新莊育有2子，蔡男2日和妻子一同搭車前往花蓮掃墓不幸罹難，妻子骨盆碎裂，目前仍在加護病房治療，亡者蔡先生的父親及兒子到場，蔡男父親難過地和和侯友宜闡述狀況，侯友宜細心聆聽，並指示民政局要給予最大的協助。

侯友宜表示，根據中央應變中心傷亡名單，新北市有15人死亡63個受重傷，總計有78人傷亡，這真是讓大家非常難過的事情。新北市府在事發第一時間，已由社會局社工到醫院對傷者作慰問，協調亡者經檢察官相驗以後能盡快回到新北市。

侯友宜說，今天晚上陸續有往生者回到新北市，共計4位，民政局殯葬處會予以協助，特別針對經濟有困難的也會給予最大的幫忙。另，亡者中有學生的，教育單位也會啟動輔導機制，讓班級的同學可以得到撫慰，而今日各區的區長已經前往傷亡者致哀，新北市各局處總動員希望能夠讓傷者早日平安，亡者早日得到安息。

亡者蔡男的兒子受訪表示，爸媽預計要回去掃媽媽外公在花蓮的墓，當時沒有位子，兩人坐在6、7節車廂中間，媽媽表示，當時他們坐著感覺有東西從頭上飛過後，媽媽事故後趴臥在地上，爸爸腳、臉部嚴重受傷不治，事後送醫媽媽被診斷受重傷髖骨裂開，人有意識能夠對話，救護人員說媽媽復原狀況不錯。

據了解，4名送回新北市的亡者分別為，46歲家住新莊蔡男；家住新莊楊小妹會在花蓮火化海葬，因為爺爺說孫女喜歡玩水；新北高中沈姓女學生預計晚間8點多回到新北板橋殯儀館；另一位去北市二殯的為家住新店27歲李女。

(中時 )