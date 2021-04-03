交通部3日公布太魯閣初步查明事故原因為，台鐵局委外邊坡整治施工廠商(東新營造)工地主任早上約9點左右駕駛貨車，巡視工地，停放在施工便道上，進入工務所後，因故溜逸20公尺，沿著施工便道滑落至東正線上(K51+450)，遭408車次通過時撞擊，發生出軌事故。

交通部因此指出，運安會將聚焦在「有無拉手煞車，或煞車有無故障」方向調查。

截至3日18時，交通部統計人員傷亡及送醫情形，死亡人數為51人，已確認47人姓名，並已安排專人關懷；受傷人數為188人均已送醫，目前住院中41人，出院145人，送醫急救後死亡2人。

交通部指出，在行政院指示後續關懷協助上，首先是對於罹難者家屬及傷者關懷，以「一戶一社工」方式辦理，如果某家庭有多人罹難，也請衛福部多派社工協助，現行台鐵局及公路總局1對1關懷員，要能與後續長期的「一戶一社工」對接。

第二，罹難者大體返鄉、受傷者返鄉，由台鐵局專案處理外，內政部、衛福部於此階段即應會同協助提供關懷服務。 聯合公祭由交通部統籌家屬意願主辦，並由內政部民 政司、地方政府協辦，提供不同宗教儀式及家屬移靈、返鄉等事宜，要盡量尊重家屬意願。

目前台鐵對傷亡人員服務內容上，第一，台鐵局正派員逐一慰問傷者及死亡者家屬，死亡慰問金10萬元，受傷慰問金5千元(已發放77人)。

第二，提供專線電話及專人協助家屬至花蓮，並安排交通及住宿事宜，已提供22人次服務。

第三，台鐵局已於花蓮及臺東殯儀館成立關懷服務中心(四)針對每一位罹難及重傷者家屬，已安排80位同仁提供1對1關懷協助。

在預估搶通時間上，交通部指出，事故車輛拖離處理需要5天(4/2-4/6)，軌道修護:1天(4/7)，電車線及導電軌修1天(4/8)，共計7天(4/8日24:00開通)。

(工商 )