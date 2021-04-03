春藝草地音樂復辦 全場起立為太魯閣號罹難者默哀 20:402021/04/03 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 春藝草地音樂復辦，全場起立為太魯閣號罹難者默哀。（高巿府文化局提供／曹明正高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 春藝草地音樂復辦，全場起立為太魯閣號罹難者默哀。（高巿府文化局提供／曹明正高雄傳真） 高雄春天藝術節草地音樂會等了將近2年，今年復辦，3日晚上7時播出全版動畫電影《馴龍高手1》，開演前全體觀眾起立，為台鐵太魯閣號的罹難者默哀1分鐘。 草地音樂會今年第13年辦理，去年因疫情影響取消，今年在疫情壟罩下，重返高美館草坡，但啟動防疫模式，活動全區場域除補充水分外「禁止飲食」、並採實名制、入場前有酒精消毒及量測體溫，而且全程觀眾都要戴口罩。 全國哀悼太魯閣號 網分享降半旗標準 太魯閣號重大事故 尤山泉以個人名義捐款500萬元 (中時 ) #復辦 #太魯閣號 #罹難者 #觀眾 #默哀 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 世界佛教正心會行動佛殿130站台南加持法會 祈願台鐵罹難者安息 17:152021/04/03 寶島 太魯閣號出軌 重大傷亡 04:102021/04/03 財經要聞 太魯閣號撞工程車 人禍不可原諒 50同胞冤死 04:102021/04/03 焦點要聞 又出狀況！台鐵清水段高壓線噴火5連爆 太魯閣號驚險穿過 09:252021/04/03 社會 盧秀燕捐一個月所得 助太魯閣號事故傷亡者家屬度難關 15:032021/04/03 生活 太魯閣事故罹難者家屬招魂 哭喊「回來了」 16:432021/04/03 社會 獨》太魯閣號50人枉死 出事工地「過年前早該完工」 09:292021/04/03 生活 善盡企業責任 新潤建設機構捐1000萬助太魯閣號救災 17:082021/04/03 生活 聯華食品捐100萬 助太魯閣號救災 15:112021/04/03 財經 【太魯閣出軌】論及婚嫁卻不幸罹難 蘇昱銘女友帶「雪寶」赴出事地招魂 14:452021/04/03 社會 【太魯閣出軌】卑南鄉長許文獻叔嬸皆罹難 臉書追憶「你是我的孩子王」 11:172021/04/03 社會 寶島熱門新聞 台中大里新忠公園連傳意外 地方盼改建 - 寶島 20年來彰化縣農會三巨頭全面換新 蕭景田、張瀚天、張建豐出線 - 寶島 山坡地整地易觸法 苗栗開罰214萬元 - 寶島 媽祖遶境環保起駕 彰縣環保局首創和縣內203家超商合作 - 寶島 春藝草地音樂復辦 全場起立為太魯閣號罹難者默哀 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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