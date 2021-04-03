春藝草地音樂復辦，全場起立為太魯閣號罹難者默哀。（高巿府文化局提供／曹明正高雄傳真）

高雄春天藝術節草地音樂會等了將近2年，今年復辦，3日晚上7時播出全版動畫電影《馴龍高手1》，開演前全體觀眾起立，為台鐵太魯閣號的罹難者默哀1分鐘。

草地音樂會今年第13年辦理，去年因疫情影響取消，今年在疫情壟罩下，重返高美館草坡，但啟動防疫模式，活動全區場域除補充水分外「禁止飲食」、並採實名制、入場前有酒精消毒及量測體溫，而且全程觀眾都要戴口罩。

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